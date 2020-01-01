Названы продукты, которые нельзя есть при катаракте

Сегодня, 12:46

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Названы продукты, которые нельзя есть при катаракте

Если соблюдать правильную диету, можно предотвратить развитие катаракты.

Существуют продукты, которые оказывают негативное влияние на зрение. К таким продуктам относятся жирная рыба, красное мясо, сладости, алкоголь, соленья и маринады, крепкий чай и кофе, газировка, консервы, пишет Вечерний курьер.

Полезными для зрения будут яйца, нежирная морская рыба, орехи, ягоды, а также фрукты и овощи, которые содержат большое количество витаминов А, Е, С.

Льняное масло и семена льна обладают способностью останавливать развитие катаракты благодаря высокому содержанию Омега-3 кислот. Восполнить нехватку цинка, который так необходим для прозрачности хрусталика можно, употребляя морепродукты, красную фасоль и тыквенные семечки.

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