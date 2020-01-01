Лучшие продукты-жиросжигатели назвали зарубежные эксперты

Контролировать свой вес и становиться стройнее можно не только через физические упражнения, но и благодаря правильному питанию. Эксперты сайта Health Site советуют включить в свой рацион четыре продукта, которые действуют как жиросжигатели.

Основа многих существующих диет - это ограничения в потреблении пищи. Один рацион предполагают сокращение углеводов, второй - жиров и так далее. Подобные ограничения не приносят ничего хорошего, так как негативно воздействуют на психику человека. В результате после окончания диеты, когда человек возвращается к привычному рациону, начинает переедать. Лишние килограммы быстро возвращаются обратно, притом, нередко люди поправляются еще больше.

Зарубежные специалисты считают, что диеты - это лишнее, надо лишь придерживаться принципов правильного питания, не переедать. А в качестве продуктов-жиросжигателей они назвали киноа.

Крупа изобилует белками и клетчаткой, которые необходимы для успешного похудения.

Киноа является богатым источником железа, цинка, селена и витамина Е, поэтому употребление крупы полезно и для укрепления иммунитета.

Доказано, что расщеплению жиров благодаря капсаицину в составе способствует красный перец. Но с ним следует быть осторожным из-за раздражающего воздействия на слизистую желудка.

Яблоки - кладезь полезной клетчатки, которая дает чувство сытости и позволяет дольше не испытывать чувство голода. Тем, кто худеет, специалисты советуют кушать яблоки с кожурой.

Яйца низкокалорийные, содержат много белка и других нутриентов, которые дают энергию. Для того, чтобы успешно расстаться с лишними килограммами, достаточно 1-2 вареных яиц в день.

А в качестве перекуса подойдут орехи, в составе которых есть и белки, и жиры, и клетчатка.