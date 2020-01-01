Фрукты и рыба снижают риск развития колоректального рака

Фрукты и рыба, которые составляют основу средиземноморской диеты, помогут снизить риск развития колоректального рака. Такой вывод сделали ученые по окончании недавнего исследования, сообщает «МедикФорум».

Средиземноморская диета уже давно признана исследователями как одна из самых здоровых. Она подразумевает употребление в пищу фруктов, овощей, даров морей, цельнозерновых продуктов, мяса птицы, орехов, яиц и оливкового масла. Такой рацион, особенно фрукты и рыба помогут защитить себя по максимуму от рака прямой кишки. Это следует из результатов исследования, которое было презентовано на XIX Всемирном конгрессе ESMO по онкологическим заболеваниям ЖКТ.

По мнению авторов, фрукты и рыба, а также отказ от алкоголя, помогут снизить риски развития колоректального рака на 30 процентов. По крайне мере, это было зафиксировано в ходе работы.

Участники с предпосылками к колоректальному раку ели на порядок меньше компонентов диеты по сравнению с пациентами с здоровыми колоноскопиями. Но средиземноморский рацион уменьшил риски появления злокачественных опухолей вдвое.

В частности, риск появления прогрессирующих полипов уменьшился после того, как добровольцы стали больше кушать рыбы, овощей и фруктов.

При этом имеет смысл отказаться и от безалкогольных сладких напитков в пользу увеличения тех же рыбы, морепродуктов и фруктов. У таких людей, как отмечает издание, риск появления рака снизился на 86 процентов.

Ученые напомнили, что рацион, в котором мало клетчатки, но много красного мяса, а также присутствует алкоголь и высококалорийная пища, стимулирует появление кишечных полипов, которые могут переродиться в колоректальный рак.