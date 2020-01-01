Ученые объяснили, сколько воды в сутки необходимо выпивать

Ученые из Швеции рассказали о том, сколько воды следует выпивать в сутки, чтобы удовлетворить потребности организма.

Часто мы слышим рекомендации, что выпивать необходимо не менее восьми стаканов воды в день. Но, как объяснили шведские ученые, важно пить столько, чтобы производить воды не менее 1,5 литров за 24 часа. А пить же, отмечают исследователи, следует столько, сколько хочется.

Профессор физиологии почек из Гетеборгской медицинской академии Сальгрена Йенни Нюстрем подчеркнул, что пить следует тогда, когда организм сигнализирует о жажде. А заявления о пользе большого потребления воды – это лишь миф, пишет Царьград.

Организм человека посылает четкие сигналы, когда нуждается в воде. Важно уметь различать эти сигналы, поскольку действительно обезвоживание может иметь плачевные последствия для здоровья.

Чтобы выяснить, достаточно ли человек пьет воды, необходимо следить за цветом мочи. Если моча слишком тёмная, это признак обезвоживания организма. В таком случае действительно следует увеличить количество потребления воды.

Нюстрем отметил, что ложным можно назвать утверждение о том, что ежедневное употребление кофе способствует обезвоживанию. Действительно, кофе в больших количествах имеет такой эффект, но для этого его придется выпить очень много.

А вот спиртное действительно стимулирует активное мочеотделение. Поэтому, выпивая алкоголь, важно не забывать также пить больше чистой воды.