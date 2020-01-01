Американский нейрохирург рассказал, как стареть правильно

Старение – это процесс неизбежный. Но если соблюдать ряд правил, то старение можно замедлить, а здоровье удастся сохранить на долгие годы.

Старший вице-президент Американской ассоциации по старению, нейрохирург Джозеф Марун рассказал, что необходимо сделать, чтобы в старости сохранить здоровье и оставаться активным.

По его словам, многие люди вынуждены тратить огромные деньги на лечение. Но при этом немало болезней можно избежать, если правильно питаться. И для этого необходимы сущие копейки.

Главная проблема людей в возрасте – воспалительные процессы. Они провоцируют различные заболевания и поэтому пожилые люди зачастую много времени вынуждены проводить у врачей.

«Старение и воспаление идут рука об руку», - считает Джозеф Марун.

Он отметил, что есть несколько способов добиться того, чтобы замедлить физический процесс старения.

Причиной многих воспалений является неправильное питание. Поэтому важно исключить из рациона насыщенные жиры, поскольку они стимулируют гены, которые отвечают за накопление жира, необходимого для производства воспалительных цитокинов, провоцирующих сердечно-сосудистые заболевания, а также диабет. Лучше есть рыбу, морепродукты, овощи, богатые омега-3 жирными кислотами. Этот совет, отмечает нейрохирург, подойдет для любого возраста.

Важно оставаться физически активным. Занимаясь спортом можно не только избавиться от накопленного жира, но и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Физические нагрузки высвобождают в мозге антидепрессантоподобный гормон BDNF. Он, взаимодействуя с нейротрансмиттерами, улучшает настроение, сон и стимулирует рост новых клеток.

Следует избегать так называемых «ловушек современного общества». Под ними специалист подразумевает фастфуд с трансжирами, автомобильные выхлопы, бытовую химию и так далее. Специалист советует не кушать вредную еду, постараться реже использовать дома бытовую химию, а жить лучше за городом.

Важно регулярно давать мозгу работу. Следует заниматься решением задач, ребусов, головоломок, играть в шахматы и т.п. Для улучшения работы мозга полезно увеличить в рационе продукты, содержащие омега-3 жиры, ведь в клетках мозга человека их до 40%.

Необходимо заботиться о состоянии костей. Как известно, с возрастом у человека кости становятся более хрупкими. На состояние костей влияют, в том числе, гормональные изменения, которые происходят при старении и у женщин, и у мужчин. Чтобы замедлить потерю костной массы, Марун рекомендует заниматься ходьбой, бегом и другими видами спорта.

Чтобы сохранить зрение и слух следует избегать ультрафиолетовых лучей, а также чрезмерного шум. Ведь потеря зрения и слуха – это одна из проблем старости. С возрастом может развиться глаукома и произойти дегенерация желтого пятна. Часто пожилые люди жалуются на потерю слуха и ухудшение вкуса. Беречь зрение и слух следует начинать с юного возраста, не нагружая слишком глаза и уши.