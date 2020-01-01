Ученые: соль поможет в лечении рака

Американские ученые из Университета Джорджии заявили о том, что обычная поваренная соль может замедлять рост раковых клеток.

В ходе исследования было установлено, что частицы поваренной соли не дают разрастаться раковым клеткам. Наночастицы хлорида рака проникают в клетки и вызывают немедленную реакцию, разрушая их. При этом они выводятся из организма и поэтому не становятся токсичными, даже если их вводить в больших дозах.

Был проведен эксперимент на грызунах, который показал, что введение наночастиц натрия замедлило рост опухоли на 66%, пишет АиФ.

Исследование американских ученых прокомментировал директор НИИ канцерогенеза, заместитель директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Блохина» Минздрава России, заведующий отделом экспериментальной биологии опухолей НИИ канцерогенеза профессор Михаил Красильников.

Он подчеркнул, что в этом исследовании использовалась не обычная поваренная соль, а мельчайшие наночастицы, которые содержат недиссоциированные молекулы хлористого натрия. В обычном солевом растворе их очень мало. Поэтому говорить о том, что принимая соль можно вылечиться от рака, нецелесообразно. Об этом говорят и сами авторы работ.

Красильников подчеркнул, что любое самолечение может иметь крайне негативные последствия для здоровья, особенно если речь идет об онкологических заболеваниях. Затягивая визит к врачу, или отказываясь от курса терапии, можно ускорить развитие заболевания, что при раке означает летальный исход.