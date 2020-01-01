В популярном лекарстве «Смекта» выявлен свинец

Французский производитель препарата «Смекта» разослал врачам предупреждения о том, что в лекарстве содержится свинец. И это делает лекарство небезопасным для детей и беременных женщин.

эксперты во время исследования выявили в популярной «Смекте» глину и примеси свинца. Согласно новым международным рекомендациям, регламентирующим максимально допустимое содержание свинца в медикаментах, будут проводиться новые исследования на предмет безопасности этого средства. Но уже сейчас педиатры получили уведомления о недопустимости назначения подобных лекарств детям.

ЖКТ ребенка имеет специфические особенности и он чрезвычайно уязвим. Слизистая оболочка кишечника более тонкая, если сравнивать ее со слизистой взрослого. Стенки кишечника в то же время более рыхлые.

Это делает порошковые сорбенты потенциально опасными для использования. Особенно опасной «Смекта» может быть совсем для крох - для детей до 2 лет.

«Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM, Франция) сообщает, что не исключен риск перехода свинца в кровь у детей до 2 лет, которых лечат данным средством. В результате врачам во Франции не рекомендуется назначать этот препарат и его дженерики детям младше 2 лет для лечения острой диареи», - приводит информацию АиФ.

Российский союз педиатрических центров уже разослал предупреждение своих французских коллег отечественным педиатрам. В нем, помимо вышеизложенной информации, рекомендуется назначать отечественные препараты. В частности, лекарством первого выбора для маленького ребенка может быть «Энтеросгель».