Эндокринолог рассказал, почему фруктоза хуже сахара

Из-за популярности здорового питания и образа жизни многие стали считать сахар белой смертью. В качестве здоровой альтернативы они заменили сахар фруктозой. Однако фруктовый сахар может способствовать набору лишнего веса, а также развитию гипертонии и атеросклероза, пишет Информинг.Ру.

«Глюкоза является необходимой для всех органов организма, а вот фруктоза - нет», - сообщил врач-эндокринолог Дмитрий Ермилов. Специалист отметил, что фруктоза не расщепляется ни мозгом, ни мышцами. Ее расщепляет только печень. Но печень может переработать лишь незначительное количество фруктового сахара. Все остальное преобразуется в жир, как бы парадоксально это не звучало.

«Печень у нас не «железная». Ежедневная нагрузка на нее не проходит бесследно, - объясняет доктор Ермилов. - С каждым лишним ПП-печеньем и соком увеличиваются в количестве печеночные ферменты, холестерин, ЛПНП и ЛПОНП, провоцирующие развитие атеросклероза и гипертонии».

Специалист отметил, что такие продукты питания как мед, патока, сиропы агавы, топинамбура и все сладкие напитки, в том числе и соки, а также «диетические» продукты являются источниками ежедневного избытка фруктозы.

В одной литровой бутылке газировки количество фруктозы эквивалентно 8 кг яблок, 200 граммам меда, 3 кг винограда.

Также не стоит чрезмерно потреблять фрукты. Содержащаяся в них фруктоза не вызывает чувство голода и не оказывает влияния на ощущение сытости. Следовательно, это грозит перееданием и набором лишнего веса.

Доктор Ермилов рекомендует употреблять с пищей около 20-30 граммов фруктозы, что соотносимо трем спелым яблокам или или двум стаканам свежевыжатого апельсинового сока.