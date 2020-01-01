Названы первые необычные симптомы рака легких

Одышка и кашель названы первыми признаками рака лёгких. Соответствующее исследование опубликовано в British Journal of General Practice, пишет MedicalXpress.

Ученые Школы медицины университета Эксетера наблюдали за 27 795 пациентами, у которых с 2000 по 2017 год был выявлен рак лёгких. За 17 лет исследования было обнаружено увеличение количества жалоб на кашель и одышку среди больных с онкологией.

Ранее первыми и основными симптомами рака легких считались кашель с кровью и потеря аппетита. Но в последние годы больные все реже сталкиваются с такими проявлениями.

«В нашей работе продемонстрировано быстрое изменение первого симптома. Это, вероятно, не связано ни с какими изменениями базовой биологии человека. Скорее всего, это обусловлено более ранним выявлением. Это означает, что нужно менять обучение врачей, чтобы они рассматривали новые симптомы», – заявил автор исследования профессор Вилли Хэмилтон.

Эксперты отметили, что при раннем обнаружении рака лёгких вероятность больных на выживание повышается. Одним из ведущих факторов этого вида онкологии является курение, но заболеть могут не имеющие эту привычку люди.