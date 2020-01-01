Медики назвали полезные напитки, которые помогут похудеть 

Сегодня, 17:21

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Медики назвали полезные напитки, которые помогут похудеть 

Медики назвали полезные напитки, которые помогут похудеть. Но, врачи отметили, что окончательно сбросить лишний вес при помощи определенных напитков не выйдет.

 Главным напитком для худеющих является вода. Она не содержит калорий. Вода улучшает  физиологические и метаболические процессы, сообщает «МедикФорум».

Зеленый чай способствует похудению за счет содержания в нем кофеина и антиоксидантного соединения галлат эпигаллокатехина. Как вода, так и чай наполняют желудок, из-за чего есть хочется меньше.

Также полезны протеиновые коктейли. Белок, который содержится в этих напитках, помогает надолго избавиться от чувства голода.

Чай с имбирем и куркумой снижает аппетит, а растворенный в воде яблочный уксус очищает кишечник и улучшает пищеварение. Все это способствует снижению веса.

Эспрессо после еды стимулирует организм активнее расплавлять жир.

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