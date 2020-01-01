Врачи назвали лучшие и худшие продукты для кишечника

Немецкие медики рассказали о лучших и худших продуктах питания для кишечника. Специалисты сообщили, что худшие для кишечника продукты, способствующие размножению в нем вредных бактерий, а лучшие – те, благодаря которым увеличивается содержание полезных. Об этом пишет Focus.de.

«Люди, которые неправильно питаются, более восприимчивы к заболеваниям кишечника, поскольку повышается популяция вредных бактерий в кишечнике», - сообщил доктор клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг.

Эксперт назвал пищевые продукты, которых следует избегать в рационе питания.

Сахар является одним из самых вредных продуктов для кишечника. При употреблении рафинированного сахара вредные бактерии быстро размножаются. Опасные бактерии в большом количестве могут запускать иммунную реакцию и вызывать воспаление.

Продукты из переработанного мяса, к которым относятся различные колбасы и копчености названы ВОЗ канцерогенными продуктами. При регулярном употреблении их в пищу разрушается кишечная микрофлора и даже может развиться колоректальный рак. Употреблять красное мясо рекомендуется в количестве не более 500 граммов в неделю – в натуральном виде.

Вредные жиры, такие как маргарин, майонез и сало нагружают кишечник, нарушая его здоровую функцию.

Специалисты назвали также продукты, которые полезны для кишечника.

Клетчатка является лучшим продуктом для восстановления слизистой оболочки кишечника. Ее волокна стимулируют выделение полезных соединений бактериями кишечника. Большое количество клетчатки содержится в бобовых, овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах.

Бананы богаты инулином, который благоприятно влияет на рост противовоспалительных бактерий кишечника.

Рыба содержит большое количество жирных кислот, которые способствуют выработке слизи и росту клеток, улучшая защитную функцию кишечника.

Картофель в мундире содержит устойчивый крахмал, который преобразуется в масляную кислоту. Эта жирная кислота насыщает клетки кишечника энергией, что способствует укреплению слизистой оболочки органа.

Ржаной хлеб содержит важные для кишечника волокна и углеводы.