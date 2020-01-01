Медики рассказали, чем опасны ночные судороги в ногах

Медики заявили что судороги в ногах во время сна могут свидетельствовать о нарушении в организме. Вместе с тем, резкое неприятное подергивание при засыпании считается нормой.

Многие знакомы с состоянием, когда при расслаблении всего тела происходит вздрагивание. Это обычно длится менее одной секунды, но бывает достаточно для того, чтобы проснуться. Ученые из Колумбийского центра расстройств предполагают, что такие вздрагивания происходят из-за неправильных сигналов мозга. Когда человек пытается уснуть, его мышцы расслабляются, но головной мозг остается в возбуждении. Из-за этого несоответствия и возникает спазм мышц. Не стоит бояться такого вздрагивания. Обычно оно менее опасно чем храп, который связан с апноэ.

Для избежания дискомфорта, переходить ко сну следует постепенно. Рекомендуется ужинать за 3-4 часа до сна, исключить кофеин и курение во второй половине дня, пишет Медикфорум.

Судороги в ногах чаще всего вызваны перенапряжением мышц. Также они могут возникать в результате недостаточной физической активности.

В случае повторения судорог необходимо обратиться к специалисту. Ночные судороги в ногах могут свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, почечной недостаточности, остеоартрите, гипотиреозе, атрофии печени. Также судороги могут быть симптомом нервных расстройств.