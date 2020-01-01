Китайские врачи рассказали о новых способах передачи коронавируса

В настоящий момент мир столкнулся со смертельно опасным коронавирусом, вспышка которого появилась в китайском городе Ухань. На данный момент в результате пневмонии, вызванной этим вирусом, более 100 человек умерших.

Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Также возможна передача через слизистую глаза. Об этом сообщил китайский врач Ван Гуанф, который оказывал помощь больным и заразился сам данным вирусом.

Медик предполагает, что он заразился из-за того, что не использовал защитные очки. При этом другие меры предосторожности он соблюдал. То есть, заразится коронавирусом можно если просто потереть глаза руками, на которые попал вирус.

Вирусологи утверждают, что инфицирование коронавирусом через слизистую имеет место быть, поскольку заражение гриппом таким путем подтверждено.