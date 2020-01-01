Названы необычные признаки проблем с печенью

Сегодня, 10:20

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Названы необычные признаки проблем с печенью

Медики перечислили необычные симптомы, которые свидетельствуют о проблемах с печенью.

О проблемах с печенью может сигнализировать геморрой. Это обосновано тем, что при повышении давления расширяются вены, что может привести к этой болезни.

Признаком проблем с печенью может быть вздутый живот. При циррозе печени жидкость скапливается в брюшной полости, что и приводит к вздутию.

Специалисты сообщили, что симптомом проблем с печенью может быть зуд. Предполагается, что при заболеваниях печени нарушается производство желчи для расщепления жиров. В результате количество токсичных желчных кислот в коже увеличивается, что и проявляется в виде зуда.

Продолжительная усталость и апатия может быть симптомом поражения печени.  Это происходит вследствие затруднения выработки печенью гликогена - продукта переработки глюкозы, служащего источником энергии.

Еще одним тревожным сигналом может быть боль в правом подреберье.

Набор лишнего веса может свидетельствовать о том, что печень перегружена пищей и не может переработать токсичные вещества из вредных продуктов питания.

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