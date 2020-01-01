Онкологи назвали предшествующую раку болезнь

Сегодня, 15:46

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Онкологи назвали предшествующую раку болезнь

Ученые выяснили, что у людей с диабетом второго типа высокий риск заболеть онкологией, передает Московский комсомолец со ссылкой на журнал Американского национального института онкологии.

При сахарном диабете в 2 раза повышается риск развития рака поджелудочной железы.

Эти выводы ученые сделали, после анализа данных о 50000 пациентов за период с 1993 по 2013 год.

Эксперты выяснили, что у большинства из тех, кому поставили диагноз «диабет второго типа», диагностировали впоследствии и рак поджелудочной железы.

Поэтому диабетикам следует проходить регулярное обследование на предмет рака.

Шансы излечения онкологии на ранних стадиях значительно выше, чем на последних, 3 и 4 стадии.


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