Названы продукты, которые замедляют старение

Сегодня, 12:17

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Названы продукты, которые замедляют старение

Испанский диетолог Елена Де ла Фуэнте назвала продукты, которые замедляют старение.  Фуэнте рассказала, какие продукты питания следует включить в свой рацион для продления молодости.

Диетолог порекомендовала употреблять больше сезонных фруктов и овощей. Также полезны будут салаты с оливковым маслом. Для сохранения молодости специалист рекомендует также включить в меню бобовые, орехи, цельное зерно, натуральные йогурты и кефир.

Фуэнте также рассказала, от чего стоит отказаться. Ограничить или вовсе исключить из рациона следует алкоголь, картофель-фри, сладости и соль. Большое количество трансжиров, вызывающих старение, содержит маргарин и жареная картошка. Маргарин рекомендуется заменить на сливочное масло.

Вместо соли можно употреблять натуральные специи, например, куркуму.  

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