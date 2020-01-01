Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

Сегодня, 11:54

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Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

Лечение нового коронавируса 2019-nCoV возможно с помощью 30 существующих медицинских препаратов, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Для успокоения нашей общественности: около 30 медикаментозных средств эффективны против этого вируса», — сказал Онищенко.

С его слов, более 12 из этих лекарственных средств применяются для лечения ВИЧ-инфекции. В их числе «Индиновир» и «Саквинавир».
«Данные лекарства, к счастью, эффективны против этого коронавируса», — заявил Онищенко.

Согласно последним данным, полученным из Китая, от коронавируса уже умерли более 100 человек. На сегодняшний день в мире зафиксировано около 5000 случаев инфицирования. Вирус провоцирует развитие пневмонии, которая может завершиться летальным исходом. За последние недели вирус распространился за пределы Китая. Заболевание было зафиксировано в Южной Корее, Таиланде, Франции, Японии и США. О случаях коронавируса на территории РФ пока неизвестно.

Напомним, известно, что коронавирус животного происхождения. Предположительно, он появился от летучих мышей. На сегодняшний день передается преимущественно от человека к человеку. Вирус проявляется неспецифическими симптомами, такими как лихорадка, кашель, одышка, конъюктивит, расстройство стула. Специфической профилактики пока не существует. Вакцина против коронавируса находится в стадии разработки.

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