Елена Малышева рассказала, что о здоровье расскажет цвет соплей

Выделения из носа, которые в народе принято называть некрасивым словом сопли, о многом могут рассказать. Их цвет может быть зеленым, красным, а иногда и черным. Это один из индикаторов здоровья человека, считает знаменитый врач и телеведущая Елена Малышева.
Она акцентировала внимание на том, что только прозрачная слизь из носа говорит о том, что человек здоров. Она необходима, так как обладает антисептическими свойствами и увлажняет слизистую.
Выделения из носа белого цвета указывают на простуду. Появление слизи желтого цвета - признак бактериальной инфекции.
Зеленоватый цвет слизи указывает на то, что лейкоциты находятся на грани своих возможностей во время борьбы с инфекцией. Если она наблюдается в течение 12 дней или больше, следует обратиться к доктору - в этом случае необходимы антибиотики.
Слизь красного цвета говорит о раздражении носовых ходов, а коричневая, почти черная, появляется из-за вдыхаемой пыли либо потребления табака.
Полностью черный цвет соплей указывает на серьезную грибковую инфекцию и без помощи врача не обойтись.
Малышева также поделилась интересным фактом. Оказывается, за свою жизнь человек в течение трех лет ходит с заложенным носом.
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