Елена Малышева рассказала, что о здоровье расскажет цвет соплей

Выделения из носа, которые в народе принято называть некрасивым словом сопли, о многом могут рассказать. Их цвет может быть зеленым, красным, а иногда и черным. Это один из индикаторов здоровья человека, считает знаменитый врач и телеведущая Елена Малышева.

«Цвет и консистенция носовой слизи могут очень много рассказать о том, что сейчас происходит с организмом. Важно лишь, обратить на это внимание», – написала Малышева у себя в Instagram.

Она акцентировала внимание на том, что только прозрачная слизь из носа говорит о том, что человек здоров. Она необходима, так как обладает антисептическими свойствами и увлажняет слизистую.

Выделения из носа белого цвета указывают на простуду. Появление слизи желтого цвета - признак бактериальной инфекции.

Зеленоватый цвет слизи указывает на то, что лейкоциты находятся на грани своих возможностей во время борьбы с инфекцией. Если она наблюдается в течение 12 дней или больше, следует обратиться к доктору - в этом случае необходимы антибиотики.

Слизь красного цвета говорит о раздражении носовых ходов, а коричневая, почти черная, появляется из-за вдыхаемой пыли либо потребления табака.

Полностью черный цвет соплей указывает на серьезную грибковую инфекцию и без помощи врача не обойтись.

Малышева также поделилась интересным фактом. Оказывается, за свою жизнь человек в течение трех лет ходит с заложенным носом.