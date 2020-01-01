Врачи назвали причины переедания и способы борьбы с ним

Переедание - большая проблема для человека. Она может не только привести к лишнему весу, но и обнажить психологические недуги, в том числе желание «заедать» неудовлетворенность в жизни. О том, как от нее избавиться в интервью 74.ру рассказали психолог, фитнес-тренер и диетолог.

«Переедание может быть связано также с маркетингом. Вы когда-нибудь видели в магазинах акции «2 кг говядины по цене одного»? Зато всегда найдутся три плитки шоколада по привлекательной цене», - объяснила психолог Анна Никитина.

Специалист убеждена, что человек, который следит за своим здоровьем и весом, откажется от заманчивого предложения маркетологов и купит вместо шоколада овощи или фрукты.

Впрочем, лишний вес зависит не только от того, что ест человек, но и сколько. За голод или сытость в организме ответственны два гормона - грелин, который сигнализирует о голоде, и лептин - он дает о себе знать, когда человек сыт.

Когда выработка лептина нарушается, человека постоянно мучает голод. Часто этому способствует и неправильная диета. Например, осознанное ограничение себя в еде.

Последнее чрезвычайно опасно тем, что ведет к так называемым срывам.

Преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль привел в качестве примера привел спортсменов. Они часто сидят на диете с низким количеством жиров. В результате выработка грелина и лептина нарушается.

Спортсмен на такой диете может даже похудеть, но когда он станет нормально питаться, мозг не будет сигнализировать ему о сытости. Как результат - переедание.

Мормиль также убежден, что физическая активность поможет справиться с лишним весом только при условии регулярных физических нагрузок.

Диетолог Ирина Бородина поведала, что объем пустого желудка - порядка 500 мл. А полного (это немногие знают) - 800-1000 мл. Но желудок может расширяться, растягиваться. Диетолог раскрыла тот факт, что люди, которые переедают, могут увеличить объем своего желудка до 5, а то и 10 литров.

Специалист советует бороться с перееданием тщательным пережевыванием пищи, употреблением клетчатки. Также полезно пить зеленый чай или черный кофе спустя час после еды.

Но если же все-таки человек не удержался и позволил себе съесть лишнего, не стоит себя винить. Могут возникнуть ощущение психологического дискомфорта и новый стресс. А его снова захочется заедать.