Названы наиболее уязвимые для коронавируса категории граждан

Сегодня, 12:06

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Названы наиболее уязвимые для коронавируса категории граждан

Специалисты определили, какие люди наиболее уязвимы для смертельно опасного коронавируса.

Инфицированию подвержены лица старше 45 лет, имеющие хронические заболевания (диабет, гипертония или легочная инфекция). Официальные данные свидетельствуют о том, что большинство заболевших входит в возрастную группу от 65 до 80 лет.

На данный момент количество заразившихся уже больше тысячи, скончались более 30 человек.  Самому молодому человеку оказалось 36 лет. Мужчина попал в больницу Уханя 9 января.

У заболевшего трое суток держалась высокая температура. На рентгене обнаружилась инфекция легких, по результатам анализов найдено большое количество лейкоцитов в крови. Пациента спасти не удалось, пишет «Российская газета».

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