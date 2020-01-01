Нарколог рассказал, почему женщины пьянеют быстрее

Женщины более восприимчивы к действию алкоголя - они быстрее пьянеют и сильнее переживают похмелье. Врач-нарколог Владимир Нужный объяснил, с чем связана повышенная чувствительность женщин к спиртным напиткам.

"Женщины чувствительны к алкоголю в 1,5 раза больше, чем мужчины, — сообщил доктор медицинских наук, врач-нарколог Владимир Нужный в интервью АиФ. — Это связано с низкой активностью ферментов, которые утилизируют алкоголь. Поэтому женщины быстрее пьянеют мужчин и тяжелее переносят это состояние".

Физиологически женский организм имеет больше жировых клеток, чем мужской, а алкоголь обладает липотропностью. Алкоголь, который скопился в жировой ткани, медленно поступает в кровеносное русло, с чем связана высокая длительность опьянения.

Еще одна причина в том, что женщины пьют алкоголь в таком же количестве, как и мужчины.

"Кстати, женщины по потреблению алкоголя практически сравнялись с мужчинами. Потребления спиртного в России связано с уменьшением алкоголизма у мужчин. Женщины же выпивают алкогольные напитки в прежних объёмах", - добавил врач.