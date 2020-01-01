Египетский врач раскрыл главные секреты для быстрого похудения

Врач и консультант по питанию и ожирению из Египта Ахмед Сабри раскрыл несколько секретов, которые помогут похудеть быстро без изнурительных диет и строгих ограничений.

Специалист убежден, что многие люди не могут расстаться со своим лишним весом, потому как не знакомы с главными принципами похудения. А их необходимо придерживаться независимо от того, придерживается человек определенной диеты. Принципы чрезвычайно просты, но вместе с тем действенны.

Ахмед Сабри советует всем выпить сразу же после пробуждения стакан воды. Она обязательно должна быть теплой. Жидкость натощак улучшит работу ЖКТ, нормализует стул. Специалист напомнил, что воду необходимо пить и на протяжении дня - до двух литров.

На обед консультант по питанию советует в обязательном порядке наряду с другими блюдами готовить легкий овощной салат. Он поможет сжечь порядка 30 процентов калорий.

За полчаса до еды или через 30 минут после еды следует выпивать чашку зеленого чая с лимоном, но без сахара. Этот напиток подарит бодрость, приведет организм в тонус и поможет лишнему весу быстрее уйти.

Перекусы не возбраняются, уточнил врач, но продукты стоит выбирать правильные - с низким гликемическим индексом. Это могут быть яблоки и груши, кабачки, капуста.

Ахмад Сарби обратил внимание на то, что сахаросодержащие продукты в рационе стоит свести к минимуму, так как именно из-за них многие не могут похудеть. Что же касается физических нагрузок, то нет ничего лучше ходьбы - но в течение часа, а не 5 минут, и ежедневно.