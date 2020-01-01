Названа польза йоги для работы мозга

Сегодня, 10:29

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Названа польза йоги для работы мозга

Американские эксперты доказали, что благодаря занятиям йогой хотя бы один раз в неделю может улучшиться мозговая активность. В основном йога оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу и память.  

В своем исследовании специалисты разделили людей на две группы. Первая группа добровольцев эксперимента никогда не занималась йогой, а участники из второй группы регулярно практиковали хатха-йогу. В итоге исследователи обнаружили, что у тех, кто занимается йогой, увеличены размеры гиппокампа - участка мозга, отвечающего за память. При старении он уменьшается, что приводит к нарушению памяти. Также у практикующих йогу оказалось больше вещества в поясной и префронтальной коре, а также миндалине. Эти участки мозга отвечают за эмоциональную сферу и принятие решений.

Ученые из Университета Брауна во время проведения эксперимента выяснили, что йога может оказать положительное влияние на состояние людей, страдающих от биполярного расстройства. Биполярное расстройство личности (маниакально-депрессивный психоз) характеризуется резкой переменой настроения и изменением уровня активности. Такому человеку иногда трудно выполнять даже самые простые вещи. Однако ученые считают, что йога может несколько улучшить состояние таких людей.  Добровольцы занимались йогой около 6 лет. Они посещали занятия 2 раза в неделю, и еще 3 раза в неделю выполняли эти упражнения дома. Большинство участников отметили, что ощутили на себе пользу йоги, а две трети исследуемых сообщили, что йога помогла справиться с симптомами заболевания.

Выяснилось, что йога помогает при тревожности, а также улучшает когнитивный статус. Также участники эксперимента отметили, что у них снизился вес, нормализовался сон, и они стали энергичнее. Но четверть участников отметили ухудшение состояния при занятиях йогой.

Ранее американские ученые выяснили, что, несмотря на распространенное мнение о положительном влиянии йоги на психическое здоровье человека, эта практика неэффективна при депрессии. Известно, что ученые уже давно проводят эксперименты с йогой в попытке доказать ее эффективность в лечении клинической депрессии.

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