Три грецких ореха в день помогут сердцу и кишечнику

Всего лишь 3-4 грецких ореха в день принесут организму огромную пользу - оздоровят сердце и кишечник. В этом убеждены ученые из Университета Пенсильвании, что в США.

Исследование показало, что для того, чтобы получить необходимое организму количество белков, жиров и микроэлементов, достаточно съедать 60-80 граммов грецких орехов (речь только о ядрышках) - это примерно 3 больших ореха либо 4-5 маленьких.

Рандомизированное исследование американские ученые проводили с участием 42 добровольцев в возрасте от 30 до 65 лет. У каждого из этих людей имелся лишний вес, а некоторым был даже поставлен диагноз «ожирение».

Часть добровольцев в ходе эксперимента была обязана кушать в течение шести недель подряд (в качестве дополнения к основному рациону) орехи, а участники из другой группы принимали альфа-линоленовую кислоту и полиненасыщенные жирные кислоты в добавках.

При этом всем участникам ученые ограничили масла и жиры в рационе.

По окончании эксперимента ученые взяли образцы биологических отходов человека, чтобы проанализировать состояние микробиома. Выяснилось, что у людей, которые ели орехи, количество полезных кишечных бактерий увеличилось.

При этом орехи пошли на пользу не только пищеварительной системе, но одновременно укрепили и сердце, отмечает Медикфорум.