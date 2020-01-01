Диетологи назвали вредные супы

Вчера, 22:09

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Диетологи назвали вредные супы

В списке вредных супов русской кухникоторый составили диетологиоказались любимые блюда россиян.
В перечень вошли самые популярные среди россиян супы — борщ и щиСпециалисты утверждаютчто кислая капустатоматы и зажарка вредны для людей с заболеваниями желудкаКроме тогокапуста и морковь активно впитывают в себя нитраты, пишет Росбалт.

Супы на курином бульоне тоже могут быть опасны для здоровьяБезвредными считаются только те супыкоторые приготовлены из домашней курицыпотому что в «магазинных» курах очень много химикатов.

Не рекомендуется готовить супы из субпродуктов — печенипочек и сердецВ таких продуктах содержатся самые вредные веществакоторые употребляли при жизни животныеВ говяжих костях  могут содержаться соли и тяжелые металлы.
Считаются полезными овощные супыОднако диетологи утверждаютчто при термической обработке овощи теряют свои полезные вещества.
Рыбные супы также могут  быть вреднымиВ некоторых видах рыбы содержится ртутьК таким продуктам относятся тунецокуньпалтус и морская форельКальмары также содержат ртутьВ креветках обнаружена большая доза мышьякав мидиях — вещество сакситоксинспособное оказывать нервно-паралитическое действие.
Ядом для организма диетологи назвали быстрорастворимые супы.

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