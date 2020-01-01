Диетологи назвали вредные супы

В списке вредных супов русской кухни, который составили диетологи, оказались любимые блюда россиян.

В перечень вошли самые популярные среди россиян супы — борщ и щи. Специалисты утверждают, что кислая капуста, томаты и зажарка вредны для людей с заболеваниями желудка. Кроме того, капуста и морковь активно впитывают в себя нитраты, пишет Росбалт.

Супы на курином бульоне тоже могут быть опасны для здоровья. Безвредными считаются только те супы, которые приготовлены из домашней курицы, потому что в «магазинных» курах очень много химикатов.

Не рекомендуется готовить супы из субпродуктов — печени, почек и сердец. В таких продуктах содержатся самые вредные вещества, которые употребляли при жизни животные. В говяжих костях могут содержаться соли и тяжелые металлы.

Считаются полезными овощные супы. Однако диетологи утверждают, что при термической обработке овощи теряют свои полезные вещества.

Рыбные супы также могут быть вредными. В некоторых видах рыбы содержится ртуть. К таким продуктам относятся тунец, окунь, палтус и морская форель. Кальмары также содержат ртуть. В креветках обнаружена большая доза мышьяка, в мидиях — вещество сакситоксин, способное оказывать нервно-паралитическое действие.

Ядом для организма диетологи назвали быстрорастворимые супы.