Названы 5 лучших продуктов для молодости кожи

Сегодня, 13:50

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Названы 5 лучших продуктов для молодости кожи

Каждая женщина мечтает о безупречной коже, но сохранить её молодость можно не только с помощью кремов или масок, но и потребляя определенные упродукты питания. Египетский доктор Абу Аль-Хаджадж назвал 5 лучших продуктов против старения кожи.

Одним из таких продуктов являются томаты с оливковым маслом.

Замедлить появление морщин поможет йогурт, который содержит большое количество полезных веществ, в частности, качественный белок, фосфор, рибофлавин, витамин В12 и кальций, полезные бактерии.

Оливковое масло состоит из мононенасыщенных жиров, полифенолов и фитонутриентов. Эти вещества, а также витамин Е, играют важную роль в поддержании упругости и эластичности кожи.

В этот перечень  вошли и помидоры, которые можно употреблять как в свежем виде, так и термически обработанными. Томаты содержат большое количество ликопина, который способствует обновлению кожи и защищает ее от воздействия ультрафиолета.

Морковь включает в себя антиоксиданты, минералы и бета-каротин. Эти вещества помогают сохранить привлекательность молодости. Рекомендуется употреблять несколько штук в день.

Авокадо также помогает предотвратить морщины. Плод содержит витамины группы В и витамин E. Египетский доктор утверждает, что авокадо может приостановить функционирование свободных радикалов, благодаря чему улучшить состояние кожи. Также полезный продукт поможет в восстановлении после повреждений.

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