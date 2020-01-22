Симптомы коронавируса, на которые нужно обращать внимание

Новый коронавирус, вызывающий смертельно опасную пневмонию, разлетается по Китаю и другим частям Азии. Подтверждено, что он способен передаваться от человека к человеку. Поэтому очень важно уметь распознавать инфекцию. Издание Express сообщило, что существует 6 опасных признаков, при появлении которых, стоит насторожиться.

Во вторник Китай подтвердил, что коронавирус передается от человека к человеку. На сегодняшний день зафиксировано более 200 случаев заражения новым коронавирусом. Вирус распространился за пределы Китая. Его обнаружили в Японии, Таиланде и Южной Корее. В Австралии сейчас проходит исследование на наличие вируса мужчина, который вернулся из Китая с заболеванием органов дыхания.

Коронавирус имеет различные степени тяжести. Особенно опасен вирус для людей с ослабленным иммунитетом, младенцев и пожилых людей.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что обычные коронавирусы человека обычно длятся недолго. Названы основные симптомы данного вируса:

Насморк;

Кашель;

Головная боль;

Боль в горле;

Лихорадка;

Общее недомогание.

Коронавирусы человека MERS-CoV и SARS-CoV могут вызывать очень тяжелые симптомы.

«К симптомам MERS относятся жар, кашель и одышка. Часто заболевание осложняется развитием пневмонии. Приблизительно 4 из 10 заболевших с MERS умирают. Случаи MERS встречаются, главным образом, на Аравийском полуострове. К симптомам SARS относятся лихорадка, озноб и боль в теле, которые также часто прогрессируют до пневмонии», - сообщили специалисты.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав РФ назвал китайский коронавирус биологической угрозой для россиян.