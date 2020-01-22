Названы продукты, противопоказанные людям с диабетом

Среди самых вредных продуктов для людей с сахарным диабетом оказались те, в которых содержится большое количество плотного жира и быстрых углеводов.

Именно такие продукты могут спровоцировать повышение уровня сахара в крови. Жиры вредны для диабетиков также по той причине, что они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты утверждают, что больным сахарным диабетом противопоказан белый рис. В этом продукте практически нет клетчатки, поэтому он оказывает на организм действие сладкого и мучного, что провоцирует повышение глюкозы в крови.

Также вредны такие продукты как нектарины, персики, дыни и бананы. Наиболее оптимальной заменой будут черника, несладкие яблоки и другие ягоды.

В число вредных продуктов вошла и китайская еда, поскольку она содержит много жира, углеводов и натрия. Это может привести к резкому повышению сахара крови.

Повышается сахар и при употреблении выпечки на завтрак. Лучшей альтернативой будет кусок цельнозернового хлеба.

Вредными для людей, страдающих от диабета, будут и фруктовые смузи. Вместо них лучше употреблять овощные.

Больным диабетом не следует употреблять смеси орехов и сухофруктов, картофель фри и жирное мясо.

Лучше отдать предпочтение рыбе или курице, а также крупам, сообщает «МедикФорум».