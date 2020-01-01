Ученые узнали, что молоко помогает снизить уровень сахара в крови при диабете

Ученые советуют диабетикам не отказываться от употребления молока. Последнее проведенное исследование показало, что это напиток, которые поможет эффективно снизить уровень глюкозы в крови. Выпитый утром стакан молока будет удерживать сахар на оптимальном показателе до самого вечера.

Ученые из Университета Гуэлфа и Университета Торонто объяснили, что молоко является отличным продуктом для контроля за сахаром в крови благодаря огромной концентрации белка. Он способен привести к снижению уровня глюкозы даже в случаях, если пить молоко во время еды, передают «Актуальные новости».

Исследование продемонстрировало, что для переваривания белков организм вынужден продуцировать большое количество ферментов. Последние дают ощущение сытости и останавливают человека от чрезмерного потребления пищи, то бишь, не допускают переедания.

Впрочем, у молока, как и у любого другого продукта, имеются свои противопоказания, поэтому перед тем, как выбрать его в качестве натурального профилактического средства, диабетикам все же стоит предварительно проконсультироваться с врачом.