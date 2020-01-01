Медики из клиники Майо перечислили признаки смертельного рака головного мозга

Сегодня, 16:02

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Медики из клиники Майо перечислили признаки смертельного рака головного мозга

Специалистами клиники Майо (Рочестер, штат Миннесота, США) были названы 9 признаков смертельного рака мозга. Специалисты клиники настоятельно рекомендуют не игнорировать часто повторяющуюся головную боль.

По словам экспертов, симптомы рака головного мозга могут быть различны. Это зависит от вида опухоли и ее размера, а также местоположения и скорости роста патологического новообразования. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать некоторые симптомы, даже если они кажутся незначительными.

К самым распространенным признакам рака мозга относятся повторяющаяся головная боль, тошнота и рвота, проблемы со зрением.

Также тревожным сигналом является постепенная потеря чувствительности в руках или ногах и сложности в балансировке тела. В этот список вошли появление сложности с речью, ощущение путаницы при выполнении обычных повседневных действий, изменение личности и поведения, нарушение слуха.

В клинике Майо рассказали о различиях нескольких видов опухолей головного мозга. Так, глиальные опухоли начинаются в головном или спинном мозге. В эту группу опухолей входят астроцитома, нейробластома, глиобластома, аденома. Менингиома чаще всего является доброкачественной опухолью, которая развивается из клеток арахноэндотелия. Акустическая невринома также представляет собой  доброкачественную опухоль. Она развивается в слуховом нерве, который идет от внутреннего уха к головному мозгу. Опухоли гипофиза в большинстве случаев доброкачественные, однако они влияют на весь организм. Медуллобластома является злокачественным новообразованием. Первичный узел опухоли располагается в задней черепной ямке в области средней линии мозжечка. Очень опасны также опухоли зародышевых клеток. Такие образования могут возникать в детстве по мере образования яичек или яичников. Опасны они тем, что могут оказывать влияние на мозг. Краниофарингиома образуется из эмбриональных клеток гипофизарного хода.

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