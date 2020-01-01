Врач рассказала, кому не стоит пить зеленый чай

До недавнего времени говорилось только о пользе зеленого чая. Китайские медики утверждают, что он полезен сердцу и сосудам, а также способствует долголетию. Однако сейчас медики предупреждают о вреде зеленого чая.

Доктор Марва Эмам на своей странице в Facebook написала, что чрезмерное употребление зеленого чая может быть опасным для организма человека. Специалист утверждает, что при злоупотреблении зеленым чаем возможно появление хронических головных болей, нарушений сна, стрессов. Также при употреблении напитка в больших количествах пищеварения возможно расстройство пищеварения и нарушение функции печени.

Специалист отметила, что при обильном питье зелёного чая из организма теряются ценные витамины и питательные вещества, такие как, кальций и железо. Если употреблять этот напиток в неконтролируемом количестве, то восполнение недостающих организму веществ будет бесполезным.

Эмам утверждает, что злоупотребление зеленым чаем увеличивает риск развития анемии. А тем, у кого уже имеется это заболевание, зелёный чай вообще противопоказан. Также не рекомендуется пить зеленый чай диабетикам, поскольку в больших количествах он вреден для поджелудочной железы.

Большое количество чая может оказать вред и беременным, поскольку увеличивается риск выкидыша.

В связи с этим Марва Эмам рекомендует пить зеленый чай не более двух-трёх раз в день.