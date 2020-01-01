Медики рассказали,  почему болит поясница у здоровых людей

Сегодня, 00:30

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Медики рассказали,  почему болит поясница у здоровых людей

Периодически боли в пояснице могут быть не только у больного человека. Медики рассказали об основных причинах, по которым поясница может болеть у здоровых людей.

Неприятная боль в пояснице может быть результатом растяжения мышц при занятии спортом. Специалисты отмечают, что важно то, какой тип боли присутствует в теле. Если боль резкая, ноющая или тянущая, необходимо обратиться к врачу. У 90% людей, страдающих от боли в пояснице, присутствуют заболевания или какие-либо отклонения в строении позвоночника или спинных мышц.
К самым распространенным причинам болей в нижней части спины медики относят сидячий образ жизни, отсутствие в дневное время физической активности, а также неправильное питание и эмоциональную неустойчивость. Если при острой боли есть резкие ощущения, похожие на защемление, это может свидетельствовать о развитии остеохондроза. Режущая боль часто наблюдается из-за поднятия тяжелых грузов. У женщин боль в пояснице может сопровождать менструации. У мужчин боль в нижней части спины может быть признаком простатита.

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