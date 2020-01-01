Эксперты назвали 9 способов снизить опасность сотового телефона

Вчера, 20:17

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Эксперты назвали 9 способов снизить опасность сотового телефона

Мобильные телефоны и смартфоны, согласно исследованиям ученых, могут привести к проблемам со сном, мигреням, депрессии. Удалось даже доказать связь между проживанием в районах с высоким уровнем электромагнитного поля и онкологическими заболеваниями.

Международное агентство по исследованию рака причислило радиочастотные поля к возможным канцерогенам, напоминает «АиФ». Тем не менее, смартфон может быть безопасным, если эксплуатировать его правильно. Действенными советами поделились эксперты Роспотребнадзора.

Первое, что они предлагают делать - начать контролировать время своих звонков. Каждый из них должен длиться не более двух минут. Между звонками должно проходить не менее четверти часа.

Мобильный телефон желательно держать за нижнюю часть, вертикально и на небольшом расстоянии от уха - хотя бы на сантиметр. Лишь одна эта небольшая хитрость позволит снизить уровень электромагнитного излучения телефона в четыре раза. Также можно разговаривать через наушник либо громкую связь.

Подносить трубку к уху желательно не сразу, а лишь после ответа абонента. В момент вызова мобильный телефон работает на максимуме мощности, но спустя 10–20 секунд после соединения излучаемая мощность снижается.

Перед разговором по мобильному желательно снять очки с металлической оправой - она может увеличить интенсивность поля.

Ну и еще несколько важных советов: детям желательно запретить много играть в телефоне, взрослым, а особенно мужчинам, лучше не держать гаджет в карманах брюк, на поясе либо в нагрудных карманах. Также не стоит класть телефон возле себя во время сна.

Особенно опасно держать мобильный рядом с телом при поездке в метро. Там сигнал сотовой связи неустойчив, и в поисках сети телефон выдает куда больше излучения.

Этими советами желательно пренебрегать. А если возле дома или в опасной близости появилась вышка, передающая сигнал, стоит проверить уровень электромагнитного излучения в своей квартире.

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