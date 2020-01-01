Ученые: от сепсиса умирают в 5 раз чаще, чем от рака груди

Сегодня, 13:03

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Ученые: от сепсиса умирают в 5 раз чаще, чем от рака груди

Заражение крови ежегодно убивает в 5 раз больше граждан США, чем рак груди. Смертность от сепсиса составляет 20% всех смертей на нашей планете.

На сегодняшний день сепсис является более значительным убийцей человечества, чем онкология, как показало новое исследование. Например, в США этот недуг уносит в 5 раз больше жизней американцев, чем распространенный здесь рак груди. В мире каждые 3 секунды от сепсиса умирает 1 человек. Это составляет около 20% всех смертей на Земле. Global Burden Of Disease Report предоставил отчет по поводу сепсиса. В нем указано, что в 2017 году было зафиксировано 48,9 млн случаев данной болезни и 11 млн смертей в 195 странах и территориях.

Это составляет на 30% больше смертей, чем от онкологических заболеваний. Основные расчеты были произведены на основании данных из 7 развитых стран мира: США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Норвегии и Швеции. Авторов данного исследования поразили такие результаты. Однако смертельность от сепсиса имеет тенденцию к снижению количества случаев.

Новое исследование было опубликовано в журнале The Lancet. В публикации было указано, что в половине случаев сепсис фиксируется у детей и подростков, в особенности в самых бедных странах. Только 15% случаев было в богатых странах. Специалисты предупредили, что количество смертей может увеличиться, если человечество не будет предпринимать решительные шаги по устранению проблемы антибиотикорезистентности.

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