Сердечников обеспечат бесплатными лекарствами

С 2020 года в России пациентам высокого "сердечно-сосудистого" риска будут выдавать бесплатные препараты. Получать их больные смогут в течение двух лет с момента заболевания.

Чтобы получать бесплатные лекарства, требуется решение врачебной комиссии, которая определяет, подходит ли зарегистрированное лекарство конкретному пациенту. Если больной имеет противопоказания, ему назначаются незарегистрированные препараты. По информации Департамента здравоохранения, так ввозить незарегистрированные лекарственные средства будет проще. Минздравом будет утвержден перечень препаратов, которые можно ввозить и список заболеваний и состояний.

Лекарства будут приобретаться за счет субсидий из федерального бюджета. Исключение составляют инвалиды, которые получают бесплатные медикаменты в составе государственной социальной помощи. Но граждане должны будут доплачивать разницу, если стоимость будет выше государственного возмещения.