Самые опасные для здоровья приправы назвали врачи

Специалисты утверждают, что опасные для здоровья вещества имеются на каждой кухне. Регулярное употребление этих приправ может быть чревато проблемами с внутренними органами, передает «МК в Волгограде.ру».

По словам врачей, вредной приправой является поваренная соль. Она оказывает негативное влияние на сосуды и повышает риск развития гипертонии.

Также к опасным продуктам питания медики отнесли сахар. Этот продукт может вызывать кариес, диабет и нарушение обмена веществ.

Опасным назван соус барбекю. В нем содержится сахар, соль, кукурузный сироп и другие вредные добавки.

Соус шрирача вреден из-за содержания большого количества соли, что повышает риск инфаркта и инсульта.

Опасным пищевым продуктом медики назвали майонез. Он способствует набору избыточного веса.

Также вреден соевый соус из-за содержания в нем большого количества соли.

Медики рекомендуют исключить или ограничить употребление этих продуктов.