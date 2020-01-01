Врач дала 7 советов тем, кому не хватает солнца

При нехватке солнца возникает вялость и сонливость, а также проблемы с кожей и волосами. Врач-терапевт, диетолог и автор книги «Кишка — всему голова» Наталья Зубарева рассказала изданию АиФ, как помочь себе в холодный период.

- Нет солярию.

Не стоит пытаться компенсировать дефицит солнца загаром в солярии. Искусственный загар не является безопасным способом компенсировать нехватку «солнечного» витамина D3.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что от дефицита витамина D3 часто страдают именно южане. Северяне не контролируют уровень этого витамина и не пытаются восполнить его дефицит с помощью солярия и препаратов.

- Сдайте анализы.

Не лишним будет проверить уровень 25-OH витамина D3. Это нужно для того, чтобы врач правильно рассчитал необходимую дозировку витамина. Восполнение дефицита поможет улучшить самочувствие.

- Врач подскажет.

Важна правильная подготовка к исследованию. Сдавать кровь нужно натощак. За 3-4 дня до анализа нужно перестать принимать витамин D3, если вы уже пьёте его. Это нужно для получения корректного результата анализа. Нельзя принимать БАДы с витамином без разрешения врача.

- Яйца и красная икра.

Откорректируйте свой рацион питания. Витамин D3, холекальциферол, поступает в организм с пищей либо вырабатывается при воздействии солнца, витамин D2, эргокальциферол, поступает в организм только с едой.

Витамином богаты такие продукты как яйца (желтки), красная икра, грибы, говяжья печень, рыба (угорь, лосось, сардины, тунец и сельдь), соевое молоко.

- Регулярные прогулки.

Прогулки в светлое время суток, даже при пасмурной погоде, окажут положительный эффект. Такие прогулки должны стать вашей полезной привычкой.

- Живите в режиме.

Стоит нормализовать свой режим дня. Ложиться спать следует не позже 23.00, а вставать в 6-7 утра. Благодаря такому режиму вы будете хорошо высыпаться и с легкостью вставать. Также вы захватите максимум светового дня во время бодрствования.

Нужно больше отдыхать и соблюдать баланс между работой, семейными делами и отдыхом.

- Банан вместо кофе.

При недостаточном количестве света вы теряете энергию. Восполнить дефицит энергии и взбодриться вы пытаетесь с помощью чашки кофе и продуктов, содержащих сахар, тортиков. Это даст лишь кратковременный эффект. Вскоре после этого вы снова почувствуете вялость. Замените кофе на бананы, авокадо, семечки и орехи. Эти продукты окажут лучшее и длительное действие.