Медики России предупредили о новом смертельном вирусе

Медики обеспокоены эпидемией опасного вируса, от которого нет вакцины.

В Китае свирепствует новый тип короновируса, который вызывает пневмонию. К сожалению, вирус уже добрался до Гонконга, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда.

Пневмония является опасной болезнью, которая может не давать долгое время проявлений и убивать человека. Симптомы пневмонии включают в себя лихорадку, кашель, боль в грудной клетке, общую слабость. Если вовремя не обнаружить и не начать лечение пневмонии, все может закончиться летальным исходом.

Пневмонию могут вызывать вирусы, бактерии и грибки. И в зависимости от возбудителя подбирается лечение. Поэтому так важно вовремя диагностировать заболевание.

В Китае в конце декабря началась вспышка атипичной пневмонии. Проблема заключается в том, что медики не могут определить вирус, которым вызывается заболевание. Предположительно, это новый коронавирус. Выделить его геном удалось несколько дней назад. К этому времени уже погиб один человек, а одиннадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Ведущим симптомом этого заболевания является лихорадка, на рентгене определяется поражение легких.

Порядка восьмиста человек, включая медиков, которые контактировали с больными, находятся под наблюдением специалистов.

Медики из Китая утверждают, что заболевание не передается от человека к человеку. Однако это не успокаивает, поскольку неизвестен путь передачи.

При этом ни вакцины, ни прицельного противовирусного лечения на данный момент нет.

Хотя ВОЗ не дает рекомендаций по ограничению поездок в Китай, риск распространения атипичной пневмонии все же имеется.

В некоторых странах пациентов, которые имели контакт или находились в местах вспышек заболевания, помещают в карантин. В России действует усиленный санитарно-пограничный контроль.

"Мы боимся мутаций вирусов, которые передаются от животных к человеку, вызывая масштабные эпидемии", - сообщил доктор Александр Мясников.

Доктор говорит, что эта вспышка уже не первая. Ранее опасные пневмонии наблюдались в Европе и в Америке.

Смертность от этого вида пневмонии достаточно высока и составляет 10%.

К ограничениям на передвижение людей и перевоз потенциально опасных животных доктор Мясников относится скептически, называя это «детским лепетом». Если вдруг появится вакцина от этого вируса, доктор настоятельно рекомендует прививаться.

Пока никаких прогнозов относительно дальнейшего развития события никто не дает. Удастся ли ликвидировать вспышку в Азии или эпидемия будет распространяться – никому неизвестно.