Медики рассказали, как защититься от синусита зимой

Сегодня, 12:13

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Медики рассказали, как защититься от синусита зимой

Американские медики рассказали, как можно снизить риск развития синусита в зимний период. Информацию предоставил сайт Sound Health Services.

Синусит — это заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка одной или нескольких придаточных пазух носа.  К синуситу может привести острый насморк, грипп, другие инфекционные заболевания, а также травмы лицевой области. Чем дольше сохраняется синусит, тем интенсивнее становится боль в области носа и между бровями.

Специалисты утверждают, что зимой возрастает количество провоцирующих болезнь факторов. Медики из США рекомендуют при экстремально низких температурах воздуха по возможности больше находиться в помещении. При этом нужно следить за влажностью воздуха. Пересушенный воздух повышает риск развития воспаления в носу. Также следует избавиться от других провоцирующих факторов, таких как пыль на мебели и коврах. Кроме синусита, пыль может вызывать аллергические реакции вплоть до развития астмы. Поэтому необходимо регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение.

Лечение синусита зависит от причины, его вызвавшей. Вирусный синусит лечится симптоматически с применением назальных спреев, обезболивающих и жаропонижающих при температуре препаратов. При бактериальном синусе не обойтись без применения антибиотиков. К хирургическому вмешательству прибегают редко. Оно рекомендовано при нарушении внутренней части носа.  

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