Врач-дерматолог рассказала о причинах появления спутанных волос

Врач дерматолог-трихолог Татьяна Егорова рассказала о причинах появления спутанных волос и какие меры нужно предпринимать для профилактики и устранения этой проблемы.

Специалист сообщила, что наиболее частой причиной такого состояния является образование статического электричества, что очень часто бывает зимой при ношении шапок и свитеров.

Также волосы могут путаться из-за патологии кожного покрова головы. Это происходит при повышенной пористости волоса и ослаблении его стержня. В таком случае трихолог рекомендует обратиться к специалисту.

Часто проблема спутанных волос наблюдается при обесцвечивании волос. При обесцвечивании или покраске волос истончается корень волоса, поэтому волосы путаются.

При секущихся кончиках волос наблюдается нехватка витамина D и железа, в результате чего волосы путаются.

Татьяна Егорова рассказала, как можно справиться с этой проблемой самостоятельно. Нужно чаще расчесывать волосы деревянной расческой – это предотвращает образование статического электричества. Однако если эта проблема вызвана заболеванием, стоит обратиться к врачу для консультации.

Также врач рекомендует использование профессиональной косметики для волос и репейного масла.