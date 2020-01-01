Онколог рассказал, почему в Санкт-Петербурге самый высокий показатель заболеваемости раком

В Санкт-Петербурге самый высокий показатель заболеваемости раком по России. Минздрав предоставил отчет по онкологическим заболеваниям за 2018 год, который свидетельствует о том, что больше всего болеют раком жители Санкт-Петербурга, сообщает Росбалт.

Онколог Федор Моисеенко утверждает, что данные о заболеваемости раком в Петербурге отражают высокий уровень заболеваемости по стране.

«Согласно данным ежегодного отчета, предоставленного федеральным раковым регистром, несколько лет подряд Петербург лидирует по уровню заболеваемости онкологией. Кроме того, в этом городе высокая доля больных на уже запущенных стадиях. Однако я думаю, что эти данные отражают общую заболеваемость по России в целом», — уверен Моисеенко.

Профессор утверждает, что есть погрешности в статистике.

«Во-первых, статистические формы не принимают во внимание основные особенности применяемого лечения или биологии опухоли, — говорит Моисеенко. — Во-вторых, диагностика онкологического заболевания является очень сложной. Для того, чтобы поставить диагноз, требуется задействовать высокотехнологичное оборудование. Для подтверждения диагноза необходимо получить опухолевые клетки или ткани опухоли. На каждом из этих этапов требуется участие высококвалифицированных специалистов. Такие специалисты в регионах в дефиците».

Онколог утверждает, что из-за погрешностей в статистике некорректно выделять каких-либо лидеров по заболеваемости раком.