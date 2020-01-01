Врач-диетолог назвала лучшие продукты для похудения

Врач-диетолог Ирина Торопыгина изданию Е1 назвала лучшие продукты для похудения.

В первую очередь специалист рекомендует употреблять больше фруктов. Например, в ананасе содержится полезный фермент бромелайн. Это вещество нормализует пищеварение и снижает образование жировой ткани.

Грейпфрут нормализует уровень инсулина и повышает иммунитет. Не стоит удалять с фрукта пленку, поскольку она содержит нарингин, который ускоряет обмен веществ и оказывает желчегонное действие.

Также в процессе похудения могут прийти на помощь пряности. Благодаря имбирю стимулируются пищеварительные железы и вырабатываются ферменты, которые способствуют более эффективному расщеплению пищи. Корица поможет в нормализации уровня сахара в крови и придать чувство насыщения.

Данные пищевые продукты необходимо употреблять в умеренном количестве, не превышая при этом дневную калорийную норму.