Ученые рассказали, какая пища нравится мозгу

Учеными Йельского университета был проведен эксперимент, в ходе которого подопытные мыши были разделены на две группы. Первой группе мышей давали обычную пищу, а второй группе - жирную и высококаллорийную. Через несколько дней был исследован их мозг. Обнаружилось, что у тех мышей, которые употребляли насыщенную калориями жирную пищу, развивался воспалительный процесс в гипоталамусе и уменьшался размер митохондрий.

Таким образом, чем больше жирной пищи употребляет человек, тем больше его мозг требует такие продукты.

Такой порочный круг приводит к ожирению.

Учеными из Медицинской школы Джона Хопкинса ранее был проведен эксперимент, в ходе которого выяснилось влияние пищи на потомство крыс. У той группы беременных самок крыс, которой давали жиирную высококалорийную пищу, рождались менее сообразительные и любознательные малыши, чем у тех самок, которые ели обычную еду.

Сбалансированное питание должно включат в себя фрукты, овощи, зелень, орехи, цельнозерновые продукты. В такой пище содержится много витаминов и антиоксидантов. Потребность в жирах стоит восполнять жирной морской рыбой, в составе которой содержатся полезные пполиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.