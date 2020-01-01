Назван симптом диабета, появляющийся во время еды

Сегодня, 12:54

0

Image
Назван симптом диабета, появляющийся во время еды

Диабет второго типа является серьезным заболеванием. На сегодняшний день от этого недуга страдают многие люди. Медики сообщили, какой симптом диабета может появиться во время приема пищи.

Специалисты утверждают, чем раньше распознать болезнь, тем проще ее контролировать. Кроме того, раннее выявление диабета позволит предупредить опасные осложнения болезни.

Diabetes.co.uk сообщил об основных моментах патогенеза заболевания. При сахарном диабете наблюдается толерантность инсулину либо дефицит этого вещества. В результате глюкоза не может проникнуть из крови в клетки организма. Это приводит к повышенному чувству голода.

Увеличение количества приема пищи не решает проблему, а только усугубляет ее. В итоге сахар в крови повышается.

Медики из Британии рекомендуют обратиться к врачу при наличии повышенного аппетита. Специалист определит причину изменения пищевого поведения.

Также симптомами сахарного диабета являются постоянная жажда, учащенное мочеиспускание, длительное заживление ран и повышенная утомляемость.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Я Здоров»

Лента

Новое платье Мерьем Узерли названо «трендом сезона»

Сегодня, 15:31

На Мальте футболист избил судью и ушел со стадиона в наручниках

Сегодня, 14:53

Под Калугой экс-сотрудник ГИБДД сбил на обочине пешехода

Сегодня, 14:23

Ученые-онкологи назвали признаки, говорящие о развитии рака

Сегодня, 13:19

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала календарной зимы

Сегодня, 12:57

Назван симптом диабета, появляющийся во время еды

Сегодня, 12:54

На могилу Галины Волчек принесли сигареты

Сегодня, 12:49

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle