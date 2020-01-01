Назван симптом диабета, появляющийся во время еды

Диабет второго типа является серьезным заболеванием. На сегодняшний день от этого недуга страдают многие люди. Медики сообщили, какой симптом диабета может появиться во время приема пищи.

Специалисты утверждают, чем раньше распознать болезнь, тем проще ее контролировать. Кроме того, раннее выявление диабета позволит предупредить опасные осложнения болезни.

Diabetes.co.uk сообщил об основных моментах патогенеза заболевания. При сахарном диабете наблюдается толерантность инсулину либо дефицит этого вещества. В результате глюкоза не может проникнуть из крови в клетки организма. Это приводит к повышенному чувству голода.

Увеличение количества приема пищи не решает проблему, а только усугубляет ее. В итоге сахар в крови повышается.

Медики из Британии рекомендуют обратиться к врачу при наличии повышенного аппетита. Специалист определит причину изменения пищевого поведения.

Также симптомами сахарного диабета являются постоянная жажда, учащенное мочеиспускание, длительное заживление ран и повышенная утомляемость.