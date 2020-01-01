Названы четыре смертельно опасных симптома инсульта

По статистике инсульт является самой распространенной причиной смертности. Медики рассказали, по каким признакам можно заподозрить предвестники инсульта, еще до начала кровоизлияния, и обратиться к врачу до вызова скорой помощи. Специалисты назвали самые опасные для жизни симптомы инсульта головного мозга. Они не обязательно должны быть все вместе, могут наблюдаться по отдельности. Так, если у человека есть хоть одно из нижеперечисленных проявлений, необходимо насторожиться.

Перечень опасных симптомов:

- ослабление зрения;

- галлюцинации;

- внезапные и резкие головные боли;

- возникновение проблем с движением и мимикой.

При наличии таких симптомов нужно срочно обратиться за медицинской помощью.