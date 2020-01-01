Названы четыре смертельно опасных симптома инсульта

По статистике инсульт является самой распространенной причиной смертности. Медики рассказали, по каким признакам можно заподозрить предвестники инсульта, еще до начала кровоизлияния, и обратиться к врачу до вызова скорой помощи. Специалисты назвали самые опасные для жизни симптомы инсульта головного мозга. Они не обязательно должны быть все вместе, могут наблюдаться по отдельности. Так, если у человека есть хоть одно из нижеперечисленных проявлений, необходимо насторожиться.
Перечень опасных симптомов:
- ослабление зрения;
- галлюцинации;
- внезапные и резкие головные боли;
- возникновение проблем с движением и мимикой.
При наличии таких симптомов нужно срочно обратиться за медицинской помощью.
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