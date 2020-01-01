Индийские эксперты назвали 6 главных методов омоложения

Среди основных способов омоложения оказались сон, упражнения на выносливость, продукты с антиоксидантами и другие. Индийские эксперты утверждают, что эти методы оказывают положительное влияние на состояние клеточных митохондрий, способствуя омоложению.

Митохондрии являются крошечными электростанциями внутри клеток. Они производят энергию и принимают активное участие в клеточном дыхании. Если в работе митохондрий происходит сбой, то организм человека с трудом выдерживает физические нагрузки. Это приводит к активно выраженному старению. Поэтому чем лучше состояние митохондрий, тем моложе организм.

Экспертами из Индии были названы 6 ключевых способов омоложения, благодаря которым улучшается деятельность митохондрий, сообщается в The Times Hub.

Упражнения на выносливость. Благодаря регулярному выполнению упражнений на выносливость улучшается клеточных органелл, а также увеличивается их количество. Это способствует процессам омоложения в организме.

Омолаживающие продукты. Специалисты рекомендуют употреблять больше продуктов, содержащих витамины, минералы и антиоксиданты. К таким продуктам питания относятся овощи, авокадо, орехи и семена, рыба, мясо и фрукты. В первую очередь на омоложение оказывают благоприятное воздействие пищевые продукты, в которых содержатся L-карнитин, альфа-липоевая кислота и сера.

Нормальный сон. Во сне митохондрии восстанавливают поврежденные клетки. Поэтому качественный сон является важным моментом в омоложении.

Расслабление. Медитация, йога, тайцзи и другие техники расслабления уменьшают окислительный стресс, из-за которого возникает рак, болезнь Альцгеймера и депрессия. При этих патологиях старение организма происходит быстрее.

Поездки и прогулки. Ежедневные прогулки и поездки способствуют омоложению. Это объясняется тем, что пребывание на свежем воздухе позволяет избежать риска дефицита витамина D, который участвует во многих важных процессах в организме.

Спокойствие. Индийские специалисты утверждают, что суета приводит к стрессу и беспокойству, а они, в свою очередь, запускают процессы системного воспаления и старения. Эксперты отмечают, что изменения в свою жизнь нужно вносить постепенно, наслаждаясь моментом.