Врачи перечислили 3 ранних признака заболеваний почек

Когда почки начинают болеть, заболевание может находиться уже на хронической стадии, утверждают зарубежные врачи. Причем, недуг может быть уже настолько запущенным, что потребуется хирургическое вмешательство. Поэтому важно обратить внимание на три сигнала, которые посылает организм человеку еще до того, как почки заявят о хвори болевым синдромом.

Как пишет издание Bright Side, ключевым признаком в подобной диагностике является изменение диастолического давления (нижнего). Чрезмерное его повышение или понижение говорит о наличии патологий. Например, если диастолическое давление сильно повысилось, можно допустить развитие почечной гипертонии.

Зуд и сухость кожи - еще два ранних признака, которые появляются перед фактическими заболеваниями почек. Как правило, это свидетельствует о том, что в организме избыток токсинов или фосфора, но фасолевидный орган не функционирует должным образом и не очищает кровь.

На болезни почек указывают и симптомы, присущие анемии - тремор, затрудненное дыхание, бессонница и слабость, холодные конечности. Они возникают по той причине, что из-за проблем с почками замедляется выработка гормона эритропоэтина, стимулирующего продуцирование эритроцитов в костном мозге.