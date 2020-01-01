Эксперты: зеленый чай продлевает жизнь

Китайские ученые рассказали о том, что зеленый чай продлевает жизнь, поскольку он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые из Китайской академии медицинских наук в Пекине провели масштабное исследование, в рамках которого проследили, как влияет чай на здоровье людей, у которых ранее не было сердечных приступов, инсульта и рака. Всего ученые изучили информацию о 100 902 людей.

Оказалось, что в среднем у тех, кто пьет зеленый чай постоянно, продолжительность жизни дольше на 1,26 года. Возрастной анализ развития болезней показал, что у любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, чем у людей, которые не пили зеленый чай. Как отмечает автор исследования Синьян Ванг, зеленый чай поможет продлить жизнь, если пить его регулярно.

Так, риск сердечно-сосудистых заболеваний у любителей зеленого чая ниже на 22%, а смерти от всех причин - на 15%. Среди участников исследования 49% пили зеленый чай, 8% - черный, а остальные отдавали предпочтения другим сортам с ароматизаторами.

Зеленый чай, как показало исследование, снижает риск развития болезней сердца и рака на 25%. Другие виды чая тоже положительно влияют на здоровье, но их антиоксидантный эффект уже не столь ощутим, поскольку после ферментирования количество антиоксидантов в чае снижается.

Как отмечает автор исследования, зеленый чай богат полифенолами, которые снижают кровяное давление и уровень липидов и липопротеинов в крови. Эти факторы влияют на вероятность развития болезней сердца и сосудов.