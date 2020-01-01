Названы 3 заболевания, которые зимой особенно опасны

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Названы 3 заболевания, которые зимой особенно опасны

Эксперты журнала Healthy назвали 3 заболевания, которые зимой особенно опасны из-за своего течения и последствий. Речь о бронхиальной астме, артрите и сердечных недугах.

Бронхиальная астма в холодное время года может привести к необратимым последствиям - в первую очередь, из-за перепада температур. Люди, которые страдают этой болезнью, при выходе из теплого помещения на открытый холодный воздух могут столкнуться с такими неприятными явлениями, как онемение языка, чувство сдавливания на шее.

Но самое опасное - бронхоспазм. В холодную погоду риск его возникновения повышается, поэтому когда на улице морозно, лучше сидеть дома в тепле.

Холод - не лучший друг артрита. У людей, которые страдают этим заболеванием, зимой самочувствие далеко не из лучших - они не могут нормально двигаться, становятся более раздражительными и подверженными депрессии.

Кроме того, переохлаждение - один из факторов, которые провоцируют воспаление в суставах. Поэтому больным артритом следует тепло одеваться зимой, чтобы не допустить обострения.

Зимой вероятность сердечного приступа значительно увеличивается. Людям с болезнями сердца важно соблюдать осторожность и следить за своим здоровьем. Из-за низкой температуры воздуха повышается кровяное давление, поэтому нагрузка на орган увеличивается в разы. Врачи рекомендуют сердечникам защищаться здоровым образом жизни. Следует навсегда отказаться от алкоголя и напитков с кофеином, бросить курить. Предпочтение надо отдавать теплым блюдам и напиткам.

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