Врачи развенчали миф о гранатовом соке, в который все верят

Натуральный гранатовый сок в обществе считается одним из самых полезных. Многие люди убеждены, что это едва ли не панацея при малокровии, низком гемоглобине. Врачи же уверяют, что свойства этого напитка сильно преувеличены и людям больным он не слишком-то и полезен.

В самом плоде граната веществ с антиоксидантными свойствами действительно много - флавоноиды, антоцианы, полифенолы, катехины и пуникалагины. Но в самом гранатовом соке их немного, зато сахара порядка 14 процентов в 100 мл. Поэтому от цельных зерен пользы больше. Считается, что гранатовый сок улучшает кроветворение, а также показан при пониженном уровне железа и гемоглобина. Но медики убеждены, что достоинства у напитка, скорее, из области кулинарии, но не терапии.

Если железо и гемоглобин уже снижены, необходимо принимать необходимые препараты в таблетированной форме. Повысить их с помощью сока вряд ли получится - в одном стакане этого сока всего 0,249 мг железа. К сведению: суточная норма минерала - 8-27 мг. Нетрудно подсчитать, что для того, чтобы ее получить, надо выпивать более двух литров этого сока. А это уже неполезно для здоровья, в том числе и из-за высокого содержания сахара.